Українцям назвали категорії громадян, яким не обов'язково проходити військово-лікарські комісії (ВЛК) під час мобілізації в Україні.

Мобілізація в Україні триває, тому громадянам варто знати про категорії військовозобов'язаних, яким не потрібно проходити військово-лікарські комісії (ВЛК).

Так, згідно з законодавством України, військово-лікарську комісію (ВЛК) повинні проходити військовозобов'язані громадяни для того, аби визначити їхньою придатність до служби у війську.

Проте, постановою Кабінету Міністрів №675 названо категорії українців, яким не потрібно проходити медичний огляд.

Відомо, що не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) призовникам, які перебувають на обліку.

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 25 років, що не проходили строкову службу або не закінчили військову кафедру.

Саме ця категорія громадян під час мобілізації в Україні може бути направлена на медогляд тільки у випадку добровільного прийняття на службу.

Проте юнаки, які тільки стають на військовий облік, мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для того, аби визначити ступінь придатності до військової служби.

Повідомляється, що заброньовані українці також не можуть бути направлені на медкомісію, тому що це не передбачено законом України.

Громадяни, що були виключені з військового обліку теж мають право не проходити ВЛК, йдеться про тих, хто досяг граничного віку для знаходження у запасі, або були звільнені через стан здоров'я або засуджені за тяжкі злочини.

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