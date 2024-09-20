Враховуючи тепло першої половини місяця, є висока ймовірність того, що цей вересень стане рекордно теплим для території території України.

Вересень цього року має всі шанси стати рекордно теплим для окремих регіонів України.

Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу".

У північних, східних та частково центральних регіонах ситуація залишається складною через посуху та високий ризик пожежі. З 20 по 22 вересня вночі температура коливатиметься від +8 до +14 °С, у день — від +21 до +27 °С. У період з 23 по 25 вересня, внаслідок приходу холоднішої повітряної маси зі сходу, очікується тимчасове зниження температури на Лівобережжі — вночі до +5…+10 °С, вдень +18…+24 °С.

Починаючи з 26 вересня, з посиленням південних і південно-західних потоків, температура знову підвищиться на 3-5 °С. Вночі вона коливатиметься в межах +9…+15 °С, вдень — +22…+28 °С; на півдні та біля узбережжя морів вночі очікується +11…+17 °С, вдень +25…+29 °С. Таким чином, до кінця вересня слід очікувати аномально теплої погоди, здебільшого без опадів.

Враховуючи тепло першої половини місяця, є висока ймовірність того, що цей вересень стане рекордно теплим для території території України (окрім західних і південних областей), з перевищенням середньої місячної температури на 4-6 °С від кліматичної норми. На карті представлений прогноз аномалії температури повітря в Європі на період з 23 по 30 вересня 2024 року, де видно, що в Україні та Білорусі є максимальне відхилення від норми.

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