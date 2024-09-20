Вересень цього року має всі шанси стати рекордно теплим для окремих регіонів України.
Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу".
У північних, східних та частково центральних регіонах ситуація залишається складною через посуху та високий ризик пожежі. З 20 по 22 вересня вночі температура коливатиметься від +8 до +14 °С, у день — від +21 до +27 °С. У період з 23 по 25 вересня, внаслідок приходу холоднішої повітряної маси зі сходу, очікується тимчасове зниження температури на Лівобережжі — вночі до +5…+10 °С, вдень +18…+24 °С.
Починаючи з 26 вересня, з посиленням південних і південно-західних потоків, температура знову підвищиться на 3-5 °С. Вночі вона коливатиметься в межах +9…+15 °С, вдень — +22…+28 °С; на півдні та біля узбережжя морів вночі очікується +11…+17 °С, вдень +25…+29 °С. Таким чином, до кінця вересня слід очікувати аномально теплої погоди, здебільшого без опадів.
Враховуючи тепло першої половини місяця, є висока ймовірність того, що цей вересень стане рекордно теплим для території території України (окрім західних і південних областей), з перевищенням середньої місячної температури на 4-6 °С від кліматичної норми. На карті представлений прогноз аномалії температури повітря в Європі на період з 23 по 30 вересня 2024 року, де видно, що в Україні та Білорусі є максимальне відхилення від норми.
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