Кущі виноградної лози повинні бути підготовлені до зими, дізнайтеся, коли її вкривати і чим годувати.

Кущі виноградної лози повинні бути підготовлені до укриття та підживлені на зиму, інакше коріння та лози можуть бути погризені гризунами, на неправильно замульчованих лозах можуть з'явитися борошниста роса та інші грибкові захворювання.

Щоб правильно підготувати кущі до зими, слід провести таку підготовку: укрити виноград на зиму та підгодувати.

Також рясно поливати кущі винограду в сухі осінні місяці.

1. У вересні удобрювати кущі винограду калійним або фосфорно-калійним добривом.

2. Обрізати незрілі лози після опадіння листя восени. Незрілі лози зелені чи світло-зелені. Незрілі лози завжди вимерзають узимку.

3. Крім санітарної обрізки незрілих пагонів винограду, створити навантаження, залишивши 2-3 додаткові нирки для контролю навесні.

4. Підгодувати кущі винограду для щедрого врожаю наступного року можна 3% розчином мідного чи залізного купоросу та іншими розчинами препаратів для боротьби зі шкідниками та хворобами.

5. Підготувати надземну частину виноградного куща до мульчування. Звільнити від дротяної сітки і зв'язати пагони у вільні пучки.

6. Підготувати траншею (якщо передбачено технологію) під укладені кущі винограду для мульчування.

7. Підготувати мульчуючий матеріал. Солома, сіно, тріска і компост можуть використовуватися для укриття виноградних лоз на зиму.

Якщо ви все ще знаходитесь на стадії планування виноградної лози, восени саме час покращити ґрунт.

Відповідаючи на запитання, коли вкривати виноград на зиму та чим його підгодувати для щедрого врожаю, потрібно пам'ятати про використання домашнього набору для тестування, щоб визначити стан вашого ґрунту.

Зазвичай, але в залежності від сорту винограду, для оптимального зростання потрібен рівень рН грунту від 5,5 до 7,0.

Щоб підвищити рівень pH ґрунту, додайте доломітовий вапняк; щоб знизити рівень pH, додайте сірку, дотримуючись інструкцій виробника.

Джерело: gardeningknowhow .

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