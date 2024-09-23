Кусты виноградной лозы должны быть подготовлены к зиме, узнайте, когда его укрывать и чем подкормить.

Кусты виноградной лозы должны быть подготовлены к укрытию и подкормлены на зиму, в противном случае корни и лозы могут быть изгрызены грызунами, на неправильно замульчированных лозах могут появиться мучнистая роса и другие грибковые заболевания.

Чтобы правильно подготовить кусты к зиме, следует провести следующую подготовку: укрыть виноград на зиму и подкормить.

Также обильно поливать кусты винограда в сухие осенние месяцы.

1. В сентябре удобрять кусты винограда калийным или фосфорно-калийным удобрением.

2. Обрезать незрелые лозы после опадения листьев осенью. Незрелые лозы зеленые или светло-зеленые. Незрелые лозы всегда вымерзают зимой.

3. Помимо санитарной обрезки незрелых побегов винограда, создать нагрузку, оставив 2–3 дополнительных почки для контроля весной.

4. Подкормить кусты винограда для щедрого урожая в следующем году можно 3% раствором медного или железного купороса и другими растворами препаратов для борьбы с вредителями и болезнями.

5. Подготовить надземную часть виноградного куста к мульчированию. Освободить от проволочной сетки и связать побеги в свободные пучки.

6. Подготовить траншею (если предусмотрена технология) под уложенные кусты винограда для мульчирования.

7. Подготовить мульчирующий материал. Солома, сено, древесная щепа и компост могут использоваться для укрытия виноградных лоз на зиму.

Если вы все еще находитесь на стадии планирования виноградной лозы, осенью самое время улучшить почву.

Отвечая на вопрос, когда укрывать виноград на зиму и чем его подкормить для щедрого урожая, нужно помнить об использовании домашнего набора для тестирования, чтобы определить состояние вашей почвы.

Обычно, но в зависимости от сорта винограда, для оптимального роста требуется уровень pH почвы от 5,5 до 7,0.

Чтобы повысить уровень pH почвы , добавьте доломитовый известняк; чтобы понизить уровень pH , добавьте серу, следуя инструкциям производителя.

Источник: gardeningknowhow.

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