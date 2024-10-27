Він підкреслив, що зима на Донбасі приносить не лише холод, але й значні труднощі в пересуванні. Погодні умови змінюються: настає сезон туманів, тому видимість є вкрай поганою. Вдень температура ледь досягає плюсових значень, тому все тане і перетворюється на болота. А вночі, навпаки, все замерзає.

З такими умовами росіянам буде складніше реалізувати свої плани атак, які раніше здійснювалися за допомогою швидких та маневрених скутерів і мотоциклів. Вони будуть змушені переходити на пішохідний режим — так звані "хробаки". Це означає, що окупанти намагатимуться накопичувати сили і пересуватися пішки, пояснив військовий.

Однак це точно не залишиться без уваги українських військових. Адже коли ворог рухається пішки, він стає більш вразливим до нашої артилерії, FPV-дронів, мінометів і гранатометів. Це створює додаткові можливості для ефективного ураження противника, додав Володимир Назаренко.