Он подчеркнул, что зима на Донбассе доставляет не только холод, но и значительные трудности в передвижении. Погодные условия меняются: наступает сезон туманов, поэтому видимость крайне плоха. Днем температура едва достигает плюсовых значений, поэтому все тает и превращается в болота. А ночью, напротив, все замерзает.

С такими условиями россиянам будет сложнее реализовать свои планы атак, ранее осуществлявшихся с помощью быстрых и маневренных скутеров и мотоциклов. Они будут вынуждены переходить на пешеходный режим – так называемые черви. Это означает, что оккупанты будут пытаться накапливать силы и передвигаться пешком, объяснил военный.

Однако это точно не останется без внимания украинских военных. Ведь когда враг движется пешком, он становится более уязвимым для нашей артиллерии, FPV-дронам, минометам и гранатометам. Это создает дополнительные возможности для эффективного поражения противника, добавил Владимир Назаренко.