На думку астрологів, він принесе мудрість, розвиток та значні можливості для зростання у всіх сферах життя.

Це рік Дерев'яної Змії, що розпочнеться 29 січня і триватиме до 16 лютого 2026 року, якщо опиратися на східний календар. Змія, як символ мудрості і інтуїції, закликає нас діяти обдумано, а елемент Дерева надає м'якості, гнучкості та прагнення до гармонії.

Цей рік буде сприятливим для тих, хто готовий слухати свою інтуїцію, адже внутрішній голос підкаже, як приймати важливі рішення. Однак важливо не забувати перевіряти факти, щоб уникнути поспішних рішень. Змія не любить крайнощів, тому пошук балансу між матеріальними і духовними аспектами буде ключовим завданням року.

У 2025 році багато хто зможе зануритися в глибоке самопізнання, освоювати нові навички і відкривати нові горизонти. Також це час для створення довгострокових планів і робити ставку на проєкти, які потребують терпіння та стратегічного підходу. Мудрість Змії підштовхує до вивчення нових сфер, а трансформаційні енергії року сприятимуть змінам у найрізноманітніших аспектах життя.

Ключовими подіями року стануть астрологічні транзити, які позначать важливі моменти. Наприклад, 12 січня вісь Місячних Вузлів змінить знаки, що визначить нову енергетику і підкреслить важливість духовних тем, екології та психології. Транзит Північного вузла через Риби акцентує на пошуку балансу між прагматизмом і натхненням, що буде актуальним у науці, медицині та соціальних ініціативах.

Весна принесе ретроградний рух Венери (3 березня – 14 квітня), який спонукатиме до переосмислення особистих взаємин і фінансів. Під час цього періоду важливо ретельно розглядати свої бажання та прагнення, особливо у питаннях любові та грошей. Також значними будуть енергетичні зміни в період 14-29 березня, коли відбудеться весняний коридор затемнень, що призведе до глибоких внутрішніх змін.

Одним із найбільших астрологічних феноменів буде вхід Урана в знак Близнят 7 липня, що спричинить революційні зміни в галузі технологій, комунікацій та освіти. Цей транзит триватиме до 2033 року, і протягом цього часу ми будемо свідками значних інновацій у глобальних комунікаціях та способах отримання знань.

2025 рік стане роком кардинальних змін у технологіях, суспільних структурах та глобальних взаєминах, зазначають астрологи.

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