2024, безсумнівно, був напруженим через безліч інтенсивних астрологічних транзитів.
Оскільки рік добігає кінця, настав час подумати про те, коли ми зможемо розслабитися і повеселитися.
Давайте розглянемо три найкращі місяці у 2025 році!
Три найкращі місяці 2025 року на думку астрологів:
1 червня 2025 року
Якщо ви любите літо, то цього року ви полюбите його ще більше, тому що це мають бути одні з найкращих та найпозитивніших місяців, починаючи з червня. Якщо ви не літня людина, не хвилюйтесь. Вам може не сподобатися спека, але вам сподобається більш позитивний зсув енергії, який настає для всіх нас.
Сонце, Меркурій та Венера знаходяться у Близнюках у першій половині місяця. Три планети у цьому знаку посилюють допитливу, соціальну та авантюрну енергію Близнюків.
Липень 2025 року
Цей місяць також обіцяє бути одним із найкращих у 2025 році. Сонце покине домосіда Рака і увійде до Лева, знак романтики та веселощів на сонці! Незважаючи на те, що це буде ретроградна частина місяця, Меркурій також перебуватиме у Леві весь місяць, повертаючи наші думки у цьому напрямі. Лев сміливий, зухвалий, любить веселощі і любить хвалитися.
Липень — місяць, коли могутній Уран змінює знаки та входить до Близнюків. Близнюки люблять розмовляти, спілкуватися та набувати знань. Плутон знаходиться у Водолії, тому Уран буде в тріні з Плутоном, допомагаючи всьому колективу, що сильно відрізняється від тієї енергії, яку ми випробували в 2024 році, оскільки великі зовнішні планети співпрацюють, а не борються, що може бути тільки позитивним для всіх нас. , планети Земля.
Серпень 2025 року
Сонце залишається у Леві перші три тижні місяця, так що на нас чекає ще багато веселощів і гарного часу. Меркурій, планета спілкування та подорожей, також залишається у Леві весь місяць, змушуючи нас зосередитися на задоволенні, розвагах, коханні та позитивних думках.
Повний місяць у Водолії 9 серпня потрапляє до будинку колективу або добрих друзів та громадських заходів. З Місяцем у Водолії ми схильні спілкуватися з іншими та дивитися на речі з нових та різних точок зору.
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