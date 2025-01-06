Астрологія цих місяців у 2025 році буде вкрай позитивною для всіх знаків Зодіаку.

2024, безсумнівно, був напруженим через безліч інтенсивних астрологічних транзитів.

Оскільки рік добігає кінця, настав час подумати про те, коли ми зможемо розслабитися і повеселитися.

Давайте розглянемо три найкращі місяці у 2025 році!

Три найкращі місяці 2025 року на думку астрологів:

1 червня 2025 року

Якщо ви любите літо, то цього року ви полюбите його ще більше, тому що це мають бути одні з найкращих та найпозитивніших місяців, починаючи з червня. Якщо ви не літня людина, не хвилюйтесь. Вам може не сподобатися спека, але вам сподобається більш позитивний зсув енергії, який настає для всіх нас.

Сонце, Меркурій та Венера знаходяться у Близнюках у першій половині місяця. Три планети у цьому знаку посилюють допитливу, соціальну та авантюрну енергію Близнюків.

Липень 2025 року

Цей місяць також обіцяє бути одним із найкращих у 2025 році. Сонце покине домосіда Рака і увійде до Лева, знак романтики та веселощів на сонці! Незважаючи на те, що це буде ретроградна частина місяця, Меркурій також перебуватиме у Леві весь місяць, повертаючи наші думки у цьому напрямі. Лев сміливий, зухвалий, любить веселощі і любить хвалитися.

Липень — місяць, коли могутній Уран змінює знаки та входить до Близнюків. Близнюки люблять розмовляти, спілкуватися та набувати знань. Плутон знаходиться у Водолії, тому Уран буде в тріні з Плутоном, допомагаючи всьому колективу, що сильно відрізняється від тієї енергії, яку ми випробували в 2024 році, оскільки великі зовнішні планети співпрацюють, а не борються, що може бути тільки позитивним для всіх нас. , планети Земля.

Серпень 2025 року

Сонце залишається у Леві перші три тижні місяця, так що на нас чекає ще багато веселощів і гарного часу. Меркурій, планета спілкування та подорожей, також залишається у Леві весь місяць, змушуючи нас зосередитися на задоволенні, розвагах, коханні та позитивних думках.

Повний місяць у Водолії 9 серпня потрапляє до будинку колективу або добрих друзів та громадських заходів. З Місяцем у Водолії ми схильні спілкуватися з іншими та дивитися на речі з нових та різних точок зору.

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