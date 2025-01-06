Астрология этих месяцев в 2025 году будет крайне позитивна для всех знаков Зодиака.

2024 год, несомненно, был напряженным из-за множества интенсивных астрологических транзитов.

Поскольку год подходит к концу, пора подумать о том, когда мы сможем расслабиться и повеселиться.

Давайте рассмотрим три лучших месяца в 2025 году!

Три лучших месяца 2025 года по мнению астрологов:

1 июня 2025 года

Если вы любите лето, то в этом году вы полюбите его еще больше, потому что это должны быть одни из лучших и самых позитивных месяцев, начиная с июня. Если вы не летний человек, не волнуйтесь. Вам может не понравиться жара, но вам понравится более позитивный сдвиг в энергии, который наступает для всех нас.

Солнце, Меркурий и Венера находятся в Близнецах в первой половине месяца. Три планеты в этом знаке усиливают любознательную, социальную и авантюрную энергию Близнецов.

Июль 2025 года

Этот месяц также обещает быть одним из лучших в 2025 году. Солнце покинет домоседа Рака и войдет во Льва, знак романтики и веселья на солнце! Несмотря на то, что это будет ретроградная часть месяца, Меркурий также будет находиться во Льве весь месяц, поворачивая наши мысли в этом направлении. Лев смелый, дерзкий, любит веселье и любит хвастаться.

Июль — месяц, когда могущественный Уран меняет знаки и входит в Близнецов. Близнецы любят разговаривать, общаться и приобретать знания. Плутон находится в Водолее , поэтому Уран будет в трине с Плутоном, помогая всему коллективу, что сильно отличается от той энергии, которую мы испытали в 2024 году, поскольку большие внешние планеты сотрудничают, а не сражаются, что может быть только позитивным для всех нас здесь, на планете Земля.

Август 2025 года

Солнце остается во Льве первые три недели месяца, так что нас ждет еще много веселья и хорошего времени. Меркурий, планета общения и путешествий, также остается во Льве весь месяц, заставляя нас сосредоточиться на удовольствии, развлечениях, любви и позитивных мыслях.

Полнолуние в Водолее 9 августа попадает в дом коллектива или хороших друзей и общественных мероприятий. С Луной в Водолее мы склонны общаться с другими и смотреть на вещи с новых и разных точек зрения.

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