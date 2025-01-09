Важливо розуміти, коли перегрів норма, а коли сигналізує про серйозну проблему.

Смартфони нагріваються під час використання, особливо під час тривалих розмов або перегляду відео. Однак якщо пристрій стає настільки гарячим, що його важко утримувати або починає працювати з перебоями, варто звернути увагу на можливі причини.

Основними джерелами тепла в телефоні є акумулятор, процесор та екран. Якщо тепло походить від задньої частини, швидше за все, проблема в акумуляторі. Якщо передня частина нагрівається - причина може бути пов'язана з процесором або графічним ядром. А перегрів нижньої частини телефону часто вказує на несправність зарядного пристрою.

Смартфон, що працює, зазвичай нагрівається в межах 37–43 градусів. Якщо температура перевищує цей діапазон, необхідно вжити заходів для моніторингу стану пристрою.

Часто причиною стають перевантажені процесор та графічне ядро. Ігри, тривалий перегляд відео або використання безлічі фонових програм можуть викликати значне нагрівання. Інші фактори включають підвищену яскравість екрану, ресурсомісткі віджети, використання 3D-шпалер та знаходження телефону під прямим сонячним промінням.

Не менш важливою проблемою є програмні збої. Нестабільна робота додатків або системи може викликати перегрів. .

При перегріві важливо уникати різких перепадів температури, наприклад, не поміщати телефон у морозильну камеру. Це може призвести до пошкодження екрана та внутрішньої електроніки. Натомість рекомендується вимкнути проблемні програми, зняти чохол, увімкнути енергозберігаючий режим та вимкнути непотрібні функції, такі як GPS або Bluetooth.

Для очищення пристрою від зайвих даних та кешу можна використовувати утиліти на кшталт Avast Cleanup. Також слід перевіряти справність зарядного кабелю, оскільки несправності у ньому можуть бути причиною перегріву.

Останні новини України:

Що не можна тримати поряд із телефоном: список речей, які можуть зашкодити смартфону.

Українців закликали споживати менше електроенергії: до Міненерго пояснили, як це зробити.

Взимку може бути відключень світла: в ДТЕК назвали єдину умову.