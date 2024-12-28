Церковне свято 29 грудня за новим стилем – згадують згадують 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі.

Православне свято 29 грудня за старим календарем – день пам'яті святого Аггея, одного з дванадцяти малих пророків.

29 грудня за новим стилем – згадують згадують 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі.

Згідно з Євангелією від Матвія, цар Ірод, дізнавшись про народження Христа, наказав убити всіх немовлят у Віфлеємі чоловічої статі від новонароджених до дворічних дітей. Християни вшановують немовлят як мучеників.

У православне свято 29 грудня звертаються до святих із будь-якими молитвами, їх вважали головним захистом від зла у цей час.

День 29 грудня слід присвятити будинку та близьким.

За старих часів 29 грудня заборонялося ходити в ліс і взагалі виходити з дому, щоб не бути схопленим нечистістю. Здавна предки намагалися не братися за важливі справи – є ризик, що нічого не вийде.

Молодь за старих часів 29 грудня збиралася разом і проводила час, жінки йшли до церкви, щоб помолитися за здоров'я дітей.

Наші пращури тримали дітей у будинку і самі уникали зайвих виходів, вважаючи, що 29 грудня полює нечиста сила.

Остерігалися походів у ліс та виходів після заходу сонця.

29 грудня вважається невідповідним часом для початку нових справ, не рекомендується планувати переїзди чи поїздки.

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