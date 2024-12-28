Церковный праздник 29 декабря по новому стилю - вспоминают вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме.

Православный праздник 29 декабря по старому календарю - день памяти святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков.

29 декабря по новому стилю - вспоминают вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме.

Согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод, узнав о рождении Христа, приказал убить всех младенцев в Вифлееме мужского пола от новорожденных до двухлетних детей. Христиане чествуют младенцев как мучеников.

В православный праздник 29 декабря обращаются к святым с любыми молитвами, их считали главной защитой от зла в это время.

День 29 декабря следует посвятить дому и близким.

В старину 29 декабря запрещалось ходить в лес и вообще выходить из дома, чтобы не быть схваченным нечистью. Издавна предки старались не браться за важные дела - есть риск, что ничего не получится.

Молодежь в старину 29 декабря собиралась вместе и проводила время, женщины шли в церковь, чтобы помолиться за здоровье детей.

Наши предки держали детей в доме и сами избегали лишних выходов, считая, что 29 декабря охотится нечистая сила.

Остерегались походов в лес и выходов после заката.

29 декабря считается неподходящим временем для начала новых дел, не рекомендуется планировать переезды или поездки.

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