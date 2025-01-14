В Измаиле Одесской области конфликт в супермаркете завершился серьезными травмами для охранника магазина.
Как сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области, этот инцидент произошел 30 декабря.
Причиной конфликта стало желание одного из покупателей пройти в кассу без ожидания своей очереди.
Охранник попытался сделать замечание мужчине, отказавшемуся придерживаться очереди. В ответ покупатель ударил работника магазина кулаком по лицу. От удара охранник упал и потерял сознание.
Тяжелые травмы
Пострадавшего срочно доставили в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы нескольких костей черепа.
Нападающий под арестом
Кассирша магазина вызвала полицию, которая быстро установила личность нападающего. Через час его задержали на другом конце города. Как выяснилось, у мужчины уже были проблемы с законом и раньше платил штраф за легкие телесные повреждения.
На этот раз злоумышленнику грозит более суровое наказание — по статье, которую инкриминируют, ему может светить до восьми лет лишения свободы. В настоящее время суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Полиция продолжает расследование, а по состоянию потерпевшего, то оно остается стабильно тяжелым.
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