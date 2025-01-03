Втрата доступу до Telegram через дії шахраїв може стати справжнім випробуванням для кожного користувача.

Останнім часом зловмисники все частіше вдаються до хитрощів, щоб захопити акаунти українців.

Однак відновити доступ до профілю можливо, якщо діяти грамотно та швидко. Злом облікового запису може залишитися непоміченим: шахраї часто зберігають тимчасовий доступ, щоб отримати максимум вигоди.

На це можуть вказувати такі ознаки, як автоматичний вихід із профілю на всіх пристроях, отримання повідомлень про вхід з невідомого пристрою, зміни в налаштуваннях месенджера або активність на незнайомих гаджетах. Перевірити всі активні сеанси можна у розділі "Конфіденційність та безпека".

Найчастіше шахраї використовують фішинг, створюючи підроблені сайти та повідомлення, які зовні копіюють Telegram. Також вони можуть виманювати дані за допомогою прохань від імені знайомих, надсилати шкідливі посилання або підбирати паролі.

Якщо обліковий запис було зламано, важливо відразу вжити дій. Спробуйте зайти до месенджера з іншого пристрою та завершіть всі активні сеанси через налаштування. Змініть пароль на складний, що складається з літер, цифр та символів, та активуйте двофакторну автентифікацію. Якщо відновити доступ не вдається, зверніться до служби підтримки Telegram.

У випадку, коли увійти в обліковий запис неможливо, спробуйте зробити це вночі — активність шахраїв у цей час знижується. Також можна запросити код входу через СМС. Якщо всі спроби виявляються безуспішними, залишається видалити профіль та заблокувати SIM-картку з подальшим відновленням у оператора.

Щоб убезпечити свій обліковий запис у майбутньому, використовуйте складні паролі, регулярно перевіряйте підключені пристрої, уникайте підозрілих посилань та невідомих програм.

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