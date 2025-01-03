В последнее время злоумышленники все чаще прибегают к уловкам, чтобы захватить аккаунты украинцев.

Однако восстановить доступ к профилю возможно, если действовать грамотно и быстро. Взлом аккаунта может остаться незамеченным: мошенники часто сохраняют временный доступ, чтобы извлечь максимум выгоды.

На это могут указывать такие признаки, как автоматический выход из профиля на всех устройствах, получение уведомлений о входе с неизвестного устройства, изменения в настройках мессенджера или активность на незнакомых гаджетах. Проверить все активные сеансы можно в разделе "Конфиденциальность и безопасность".

Чаще всего мошенники используют фишинг, создавая поддельные сайты и сообщения, которые внешне копируют Telegram. Также они могут выманивать данные с помощью просьб от имени знакомых, рассылать вредоносные ссылки или подбирать пароли.

Если аккаунт был взломан, важно сразу предпринять действия. Попробуйте зайти в мессенджер с другого устройства и завершите все активные сеансы через настройки. Смените пароль на сложный, состоящий из букв, цифр и символов, и активируйте двухфакторную аутентификацию. Если доступ восстановить не удается, обратитесь в службу поддержки Telegram.

В случае, когда войти в аккаунт невозможно, попытайтесь сделать это ночью — активность мошенников в это время снижается. Также можно запросить код для входа через СМС. Если все попытки оказываются безуспешными, остается удалить профиль и заблокировать SIM-карту с последующим восстановлением у оператора.

Чтобы обезопасить свой аккаунт в будущем, используйте сложные пароли, регулярно проверяйте подключенные устройства, избегайте подозрительных ссылок и неизвестных приложений.

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