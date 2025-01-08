Крім того, банки та небанківські установи, які забезпечують інкасо, зобов'язані розміщувати на видному місці перелік ознак значного зношення банкнот і відповідні тарифи.

У деяких банках та обмінниках України відмовляються приймати долари із серйозними пошкодженнями, проте є способи вирішення цієї проблеми.

Які доларові банкноти не будуть прийняті?

При обміні валюти в банку чи обміннику важливо звернути увагу на стан банкнот, повідомляє Національний банк України.

Відповідно до норм НБУ, прийом іноземних валютних купюр можливий, за умови, що вони не мають серйозних ушкоджень. Під серйозними ушкодженнями маються на увазі:

Розірвані або розрізані купюри.

Банкноти із відсутніми захисними елементами або дизайном (наприклад, відсутні цифри чи текстові позначення номіналу, портрети, оптично змінні елементи або захисні стрічки).

Купюри з втраченим кольором або зображеннями.

Банкноти з плямами, особливо видимими при ультрафіолетовому освітленні, які займають більше половини площі купюри.

Пошкоджені від вологи, хімікатів або з ознаками гниття.

Банкноти з друкарськими дефектами.

Також це стосується валют, які були вилучені з обігу в іноземних країнах після офіційного повідомлення відповідним банком-емітентом про дату припинення обігу цієї валюти, за умови згоди банку-кореспондента на їх обмін.

Що таке інкасо?

Інкасо — це операція обміну пошкоджених або зношених банкнот через банки та небанківські фінансові установи. Якщо банкнота має суттєві пошкодження, клієнту може бути запропоновано здійснити операцію за тарифами, визначеними установою.

Зазначимо, що термін виплати компенсації за пошкоджені банкноти іноземних валют встановлюється самостійно банками. Крім того, банки та небанківські установи, які забезпечують інкасо, зобов'язані розміщувати на видному місці перелік ознак значного зношення банкнот і відповідні тарифи.

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