Кроме того, банки и небанковские учреждения, обеспечивающие инкассо, обязаны размещать на видном месте перечень признаков значительного износа банкнот и соответствующие тарифы.

В некоторых банках и обменниках Украины отказываются принимать доллары с серьезными повреждениями, но есть способы решения этой проблемы.

Какие долларовые банкноты не будут приняты?

При обмене валюты в банке или обменнике важно обратить внимание на состояние банкнот, сообщает Национальный банк Украины.

Согласно нормам НБУ, прием иностранных валютных купюр возможен при условии, что они не имеют серьезных повреждений. Под серьезными повреждениями подразумеваются:

Разорванные или разрезанные купюры.

Банкноты с отсутствующими защитными элементами или дизайном (например, цифры или текстовые обозначения номинала, портреты, оптически сменные элементы или защитные ленты).

Купюры с утраченным цветом или изображениями.

Банкноты с пятнами, особенно видимыми при ультрафиолетовом освещении, занимающие более половины площади купюры.

Повреждены от влаги, химикатов или с признаками гниения.

Банкноты с типографскими дефектами.

Также это касается валют, изъятых из обращения в иностранных странах после официального уведомления соответствующим банком-эмитентом о дате прекращения обращения этой валюты, при условии согласия банка-корреспондента на их обмен.

Что такое инкассо?

Инкасо – это операция обмена поврежденных или изношенных банкнот через банки и небанковские финансовые учреждения. Если банкнота имеет серьезные повреждения, клиенту может быть предложено совершить сделку по тарифам, определенным учреждением.

Срок выплаты компенсации за поврежденные банкноты иностранных валют устанавливается самостоятельно банками. Кроме того, банки и небанковские учреждения, обеспечивающие инкассо, обязаны размещать на видном месте перечень признаков значительного износа банкнот и соответствующие тарифы.

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