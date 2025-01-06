У Києві затримали рецидивіста, який обікрав квартиру в Дніпровському районі.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Чоловік викрав ювелірні прикраси, гроші та банківські картки.

Підозрюваному, який вже мав судимість за схожі злочини, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Згідно з інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 33-річний мешканець Дніпровського району, який повідомив про крадіжку з його квартири. Чоловік розповів, що під час його відсутності на роботі невідомий зумів підібрати ключі та проникнути до житла. Зловмисник викрав золоті прикраси, гроші та банківські картки.

Оперативники швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 34-річний житель Волинської області, який приїхав до Києва на заробітки та тимчасово проживав у хостелі.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло в умовах воєнного стану, було відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному повідомили про підозру.

Також Politeka писала про те, що у Дніпрі 38-річний чоловік позбавив заощаджень двох пенсіонерів та переховувався від поліції в Одесі.

Перша жертва — пенсіонерка, до якої злодійник потрапив під виглядом перевірки лічильника, а згодом обікрав. В іншому випадку чоловік ошукав 82-річного дідуся, запропонувавши йому послугу з розміну грошей, натомість залишивши йому «сувенірні» купюри.