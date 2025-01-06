В Киеве задержан рецидивист, который обокрал квартиру в Днепровском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Мужчина похитил ювелирные украшения, деньги и банковские карты.
Подозреваемому, уже судимому за подобные преступления, грозит до восьми лет лишения свободы.
Согласно информации правоохранителей, в полицию обратился 33-летний житель Днепровского района, который сообщил о краже из его квартиры. Мужчина рассказал, что в его отсутствие на работе неизвестный сумел подобрать ключи и проникнуть в жилище. Злоумышленник похитил золотые украшения, деньги и банковские карты.
Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Волынской области, приехавший в Киев на заработки и временно проживавший в хостеле.
По факту кражи, соединенной с проникновением в жилье в условиях военного положения, было возбуждено уголовное производство. Подозреваемому сообщили о подозрении.
Также Politeka писала о том, что в Днепре 38-летний мужчина лишил сбережений двух пенсионеров и скрывался от полиции в Одессе.
Первая жертва — пенсионерка, к которой воров попал под видом проверки счетчика, а впоследствии обокрал. В противном случае мужчина обманул 82-летнего дедушку, предложив ему услугу по размену денег, оставив ему «сувенирные» купюры.
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