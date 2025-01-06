Оплату слід здійснювати за окремими реквізитами, які відрізняються від реквізитів для сплати за розподіл газу.

Українські споживачі газу у 2025 році отримуватимуть нову платіжку за послугу, пов’язану з технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Про це повідомили в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" на офіційній сторінці у Facebook.

Що таке "третя платіжка"?

Йдеться про оплату послуги, передбаченої "Порядком технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку". Цей порядок був затверджений Міністерством енергетики на основі закону "Про житлово-комунальні послуги".

Така платіжка включає в себе вартість робіт, що виконуються спеціалістами для забезпечення безпечного функціонування газових мереж у будинках. Розрахунки за технічне обслуговування надходитимуть лише у той місяць, коли ці роботи заплановані. Частота оплати становитиме один раз на три або п’ять років.

Реакція споживачів

У січні 2025 року клієнти "Нафтогазу" почали повідомляти про отримання нових рахунків. Одна з клієнток із Чернівців оприлюднила у соцмережах фото платіжки за послугу "Технічне обслуговування ВБСГ" із сумою 183,87 грн. "Скажіть, будь ласка, що це за нова платіжка?" — запитала вона у представників компанії.

Роз’яснення від "Нафтогазу"

У компанії пояснили, що рахунок за технічне обслуговування формується відповідно до затвердженого графіка виконання робіт. Сума у квитанції залежить від кількох факторів:

регіону проживання;

довжини внутрішньобудинкових газових мереж;

кількості квартир у будинку.

Оплату слід здійснювати за окремими реквізитами, які відрізняються від реквізитів для сплати за розподіл газу. Інформація про заплановане технічне обслуговування буде заздалегідь розміщуватися у вигляді оголошень на будинках — не пізніше ніж за 10 днів до початку робіт.

Що робити споживачам?

У разі виникнення запитань, мешканцям рекомендують звертатися до свого оператора газорозподільчої мережі (ГРМ), адже саме він відповідає за організацію та виконання цих послуг.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платіжки за газ: відомо, чому це може статись.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.