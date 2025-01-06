7 січня (20 січня за старим стилем), наступного дня після Хрещення Господнього, відзначають день пам'яті Іоанна Хрестителя (або Предтечі) – Собор Іоанна Предтечі.

Іоанн пророкував прихід Сина Божого перед народженням Христа, хрестив Спасителя у водах Йордану і був свідком явлення Пресвятої Трійці у день Хрещення.

За старим (юліанським) календарем 7 січня віруючі відзначали Різдво Христове.

Українські різдвяні традиції мають давнє походження.

У народне свято 7 січня діти та дорослі розігрували вертеп (театральну сценку) про народження Ісуса Христа.

Діти та молодь 7 січня читали колядки на Різдво.

Що не можна робити 7 січня:

Хорошою прикметою вважається, якщо 7 січня першим у будинок зайде чоловік, якщо першою зайде жінка – може статися лихо.

Не можна одягати брудний та порваний одяг, на Різдво не можна було працювати.

Церква засуджує будь-які ворожіння на Різдво.

За давньою прикметою господарям не можна залишати святковий стіл 7 січня раніше за гостей.

Народні прикмети та традиції на 7 січня, серед наших предків їх було чимало:

дивилися, який день 7 січня: хуртовина - на Масляну будуть вітри та сильний сніг.

Повний місяць до повеней навесні.

Якщо мороз 7 січня – незабаром прийде відлига.

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