7 січня (20 січня за старим стилем), наступного дня після Хрещення Господнього, відзначають день пам'яті Іоанна Хрестителя (або Предтечі) – Собор Іоанна Предтечі.
Іоанн пророкував прихід Сина Божого перед народженням Христа, хрестив Спасителя у водах Йордану і був свідком явлення Пресвятої Трійці у день Хрещення.
За старим (юліанським) календарем 7 січня віруючі відзначали Різдво Христове.
Українські різдвяні традиції мають давнє походження.
У народне свято 7 січня діти та дорослі розігрували вертеп (театральну сценку) про народження Ісуса Христа.
Діти та молодь 7 січня читали колядки на Різдво.
Що не можна робити 7 січня:
Хорошою прикметою вважається, якщо 7 січня першим у будинок зайде чоловік, якщо першою зайде жінка – може статися лихо.
Не можна одягати брудний та порваний одяг, на Різдво не можна було працювати.
Церква засуджує будь-які ворожіння на Різдво.
За давньою прикметою господарям не можна залишати святковий стіл 7 січня раніше за гостей.
Народні прикмети та традиції на 7 січня, серед наших предків їх було чимало:
дивилися, який день 7 січня: хуртовина - на Масляну будуть вітри та сильний сніг.
Повний місяць до повеней навесні.
Якщо мороз 7 січня – незабаром прийде відлига.
Читайте також:
Українцям доведеться працювати більше, незважаючи на свята: скільки вихідних буде у грудні 2024 року.
Скільки часу є, щоб добігти до укриття: експерт розповів про ракетні обстріли ворога.
Місячний календар на грудень 2024 року: названі найвдаліші дні та нейтральні.