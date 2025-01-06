Згідно з новими правилами, з кожної посилки, за яку оплачується доставка, стягуватиметься додаткова плата.

"Укрпошта" зробила обов'язковим примусове стягнення благодійності на потреби ЗСУ - таким чином державний оператор може зібрати до 50 млн грн протягом року.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у своєму Telegram.

Державна компанія "Укрпошта" впровадила обов'язкові внески, які будуть направлятися на підтримку Збройних сил України. Згідно з новими правилами, з кожної посилки, за яку сплачується доставка, буде стягуватися додаткова 1 гривня як благодійний внесок на користь фонду "Київська школа економіки" для потреб ЗСУ.

Вона також повідомила, що цей внесок є обов'язковим і не підлягає поверненню.

"Державна "Укрпошта" під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 (одну) гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до Благодійного фонду "Київська школа економіки" (код 35133288). Відмовитися від цього неможливо – стягнення внесено у програмне забезпечення "Укрпошти, — зазначила народна депутатка.

За її підрахунками, завдяки таким внескам "Укрпошта" може зібрати близько 50 мільйонів гривень, що відповідає кількості посилок, надісланих за 2023 рік.

Також варто нагадати, що поліція отримала право відкривати посилки без дозволу адресата в окремих випадках. Проєктом закону передбачено, що поштові відправлення можуть бути розкриті тільки за умови наявності вагомих причин, оскільки це може бути визнано втручанням у приватне життя.

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