Наприкінці 2024 року офіційний та готівковий курс долара коливався в межах 42 гривень - очікується, що у 2025 році валюта продовжить зростати.
Про це розповів економіст Олег Пендзин. Він також розповів, чи реальний курс у понад 47 гривень цьогоріч.
Економіст Олег Пендзин прогнозує, що до кінця 2025 року середній курс в Україні складе близько 45 гривень за долар. Він пояснив, що країна завершила 2024 рік з курсом понад 42 гривні, а в 2025-му курс може піднятися до 47,5 гривні за долар, зберігаючи середній рівень на позначці 45 гривень.
Пендзин також зауважив, що на 2025 рік у бюджеті передбачено інфляцію на рівні 10%, що означатиме зниження реальної купівельної спроможності українців на цей відсоток. За словами економіста, це значно зменшить здатність населення купувати товари та послуги, хоча зростання цін матиме й інші чинники.
Основні драйвери інфляції у 2025 році ключають три фактори:
- Дефіцит робочої сили, що змушує компанії підвищувати зарплати для залучення нових працівників.
- Зростання тарифів, оскільки Пендзин впевнений, що влітку тарифи на електроенергію знову зростуть.
- Непередбачувані погодні умови, які можуть негативно вплинути на врожай. Наприклад, 2023 рік був врожайним, але 2024 рік може бути значно менш продуктивним.
Джерело: 24 Канал.
Останні новини України:
Українці можуть скасувати обмін доларів та повернути кошти: в НБУ розкрили, як це зробити.
Курс валют та розмір зарплат: з'явились прогнози на 2025 рік, що чекає на українців.
Україна приєднається до зони платежів у євро: в НБУ повідомили, що це означає та чи замінять гривню на валюту ЄС.