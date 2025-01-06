У бюджеті на 2025 рік середній курс в Україні може досягти нового показника у обмінниках та банках.

Наприкінці 2024 року офіційний та готівковий курс долара коливався в межах 42 гривень - очікується, що у 2025 році валюта продовжить зростати.

Про це розповів економіст Олег Пендзин. Він також розповів, чи реальний курс у понад 47 гривень цьогоріч.

Економіст Олег Пендзин прогнозує, що до кінця 2025 року середній курс в Україні складе близько 45 гривень за долар. Він пояснив, що країна завершила 2024 рік з курсом понад 42 гривні, а в 2025-му курс може піднятися до 47,5 гривні за долар, зберігаючи середній рівень на позначці 45 гривень.

Пендзин також зауважив, що на 2025 рік у бюджеті передбачено інфляцію на рівні 10%, що означатиме зниження реальної купівельної спроможності українців на цей відсоток. За словами економіста, це значно зменшить здатність населення купувати товари та послуги, хоча зростання цін матиме й інші чинники.

Основні драйвери інфляції у 2025 році ключають три фактори:

Дефіцит робочої сили , що змушує компанії підвищувати зарплати для залучення нових працівників.

, що змушує компанії підвищувати зарплати для залучення нових працівників. Зростання тарифів , оскільки Пендзин впевнений, що влітку тарифи на електроенергію знову зростуть.

, оскільки Пендзин впевнений, що влітку тарифи на електроенергію знову зростуть. Непередбачувані погодні умови, які можуть негативно вплинути на врожай. Наприклад, 2023 рік був врожайним, але 2024 рік може бути значно менш продуктивним.

Джерело: 24 Канал.

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