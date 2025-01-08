Якщо у вас виникли питання, можна звернутися до регіонального відділення Пенсійного фонду за контактами, які вказані на офіційному сайті.

Після подачі документів на субсидію Пенсійний фонд приймає рішення про її надання протягом 14-30 днів.

Про це пишуть на сайті Телеграф.

Якщо субсидія не була надана, це не означає, що вам відмовляють. Це вказує на те, що розмір допомоги дорівнює нулю.

Протягом трьох днів після прийняття рішення ПФУ має повідомити заявника. Якщо документи передавались через портал "Дія", інформацію можна знайти в розділах "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги". Якщо ж звернення відбулося через веб-портал Пенсійного фонду, перегляньте розділ «Мої повідомлення» — «Індивідуальні перевірки».

Для тих, хто вже отримує субсидію, усю інформацію про дату та розмір виплати можна знайти в розділі «Моя субсидія» на тому ж порталі.

Крім того, якщо документи надійшли особисто в Центр надання адміністративних послуг чи Пенсійний фонд, сповіщення може бути надіслано як у формі листа, так і на електронну пошту. Вся інформація про субсидію також доступна на порталі ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Якщо у вас виникли питання, можна звернутися до регіонального відділення Пенсійного фонду за контактами, які вказані на офіційному сайті: https ://www .pfu .gov .ua /kontakty/ , або зателефонувати на гарячу лінію за номером 0-800-503-753.

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