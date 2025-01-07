Згідно з офіційним повідомленням компанії було закрито для підключення чотири тарифи.

Мобільний оператор "Київстар" припинив доступ до низки своїх тарифних планів для нових абонентів, але старі користувачі все ще можуть ними користуватися, хоча під новими назвами.

Про це повідомили у самому "Київстарі".

Згідно з офіційним повідомленням компанії, з 19 грудня 2024 року було закрито для підключення чотири тарифи:

"Все разом Наснага"

"Все разом Перевага"

"Дім"

"Удача"

Ці тарифні плани були переіменовані. Наприклад, "Все разом Наснага" тепер має назву "ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024", а "Все разом Перевага" – "ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024".

Окрім того, з 15 січня 2025 року оператор анонсував зміни у вартості і умовах кількох тарифів на передплату, серед яких:

"ТВІЙ Безлім"

"ТВІЙ Максимум"

"LOVE UA Магніт"

"LOVE UA Світло 2024"

"LOVE UA Свобода 2024"

"LOVE UA Безлім 2024"

"LOVE UA Пісня 2024"

"LOVE UA Сила 2024"

Разом з підвищенням вартості тарифів також зміняться їхні умови, зокрема денне наповнення пакетів. Деталі щодо точних змін у вартості і наповненні тарифів наразі не розголошуються.

Особливу увагу звернули на тарифи "LOVE UA Пісня 2024" і "LOVE UA Сила 2024", де в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома", вартість інтернету понад тарифний обсяг складе 8 копійок за мегабайт. Також буде введено єдину оплату за інтернет понад тарифний обсяг.

Зокрема, якщо в тарифах закінчаться гігабайти, раніше абоненти могли отримати додаткові 500 МБ за 20 грн на день. Зараз за ту ж саму вартість користувачі отримають безлімітний інтернет без обмежень швидкості.

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