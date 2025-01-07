Мобільний оператор "Київстар" припинив доступ до низки своїх тарифних планів для нових абонентів, але старі користувачі все ще можуть ними користуватися, хоча під новими назвами.
Про це повідомили у самому "Київстарі".
Згідно з офіційним повідомленням компанії, з 19 грудня 2024 року було закрито для підключення чотири тарифи:
- "Все разом Наснага"
- "Все разом Перевага"
- "Дім"
- "Удача"
Ці тарифні плани були переіменовані. Наприклад, "Все разом Наснага" тепер має назву "ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024", а "Все разом Перевага" – "ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024".
Окрім того, з 15 січня 2025 року оператор анонсував зміни у вартості і умовах кількох тарифів на передплату, серед яких:
- "ТВІЙ Безлім"
- "ТВІЙ Максимум"
- "LOVE UA Магніт"
- "LOVE UA Світло 2024"
- "LOVE UA Свобода 2024"
- "LOVE UA Безлім 2024"
- "LOVE UA Пісня 2024"
- "LOVE UA Сила 2024"
Разом з підвищенням вартості тарифів також зміняться їхні умови, зокрема денне наповнення пакетів. Деталі щодо точних змін у вартості і наповненні тарифів наразі не розголошуються.
Особливу увагу звернули на тарифи "LOVE UA Пісня 2024" і "LOVE UA Сила 2024", де в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома", вартість інтернету понад тарифний обсяг складе 8 копійок за мегабайт. Також буде введено єдину оплату за інтернет понад тарифний обсяг.
Зокрема, якщо в тарифах закінчаться гігабайти, раніше абоненти могли отримати додаткові 500 МБ за 20 грн на день. Зараз за ту ж саму вартість користувачі отримають безлімітний інтернет без обмежень швидкості.
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