На початку січня курс долара на міжбанку опустився нижче 42 гривень, але швидко відновився через підвищений попит.

У період зимових свят, вихідних днів у Європі та США, а також зниження ділової активності в Україні, спостерігався вплив на курсові тенденції минулого тижня.

Банкір Анна Золотько поділилася прогнозами щодо курсу валют на найближчий період.

З її слів, в перший день 2025 року через низьку активність на міжбанку котирування опустилися нижче рівня 42 гривень за долар. Це пояснюється, зокрема, вихідним днем у США та Європі, а також тим, що деякі українські компанії в перший день року надали своїм працівникам вихідний.

Готівковий ринок, реагуючи на підвищений попит і зростання курсу в безготівковому сегменті, також відзначився підвищенням. Як зауважує банкірка, наприкінці тижня вартість долара зросла до 41,55 – 41,65 гривні.

Золотько зазначає, що на цьому тижні, ймовірно, відбудеться поступове стабілізування ситуації на валютному ринку, оскільки календарні ефекти кінця року вичерпаються. Відповідно, очікується зниження попиту на валюту в усіх сегментах ринку.

"На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 42,50 – 42,90 гривні за долар", — прогнозує банкірка.

Водночас вона додає, що девальваційні настрої на ринку залишаються високими.

Джерело: 24Канал.

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