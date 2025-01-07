Розгляд справи проводиться за місцем правопорушення, тобто в тому ТЦК і СП, де відбулося порушення.

Перебування громадянина України за кордоном може ускладнити виконання правил військового обліку, встановлених законодавством.

Про це розповіла керівниця практики цивільного права Ірина Ан. Ці вимоги є обов'язковими для всіх військовозобов'язаних осіб, і за порушення цих обов'язків передбачені штрафи.

Штраф накладається після розгляду справи про адміністративне правопорушення. Розгляд цієї справи здійснюється керівником відповідного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де громадянин перебуває на обліку або мав би стати на облік (за місцем реєстрації).

Розгляд справи проводиться за місцем правопорушення, тобто в тому ТЦК і СП, де відбулося порушення.

"Закон не визначає участь особи, що притягається до відповідальності у таких правопорушеннях, обов'язковою. Тому цілком реально, що на особу може бути накладено штраф за порушення правил військового обліку", — зазначила керівниця практики цивільного права Ірина Ан.

Вона також додала, що громадянин має право оскаржити накладення штрафу в суді.

Юрист з військового права Данило Гончаренко підтвердив, що перебування за кордоном ускладнює виконання вимог військового обліку, але це не звільняє від обов'язку. "До осіб, які не виконують вимоги військового законодавства, можуть бути застосовані санкції, зокрема відповідно до ст. 210 КУпАП", — наголосив він.

В умовах воєнного стану ТЦК та СП можуть накладати адміністративні штрафи заочно. Якщо особа перебуває за кордоном і порушує правила військового обліку, наприклад, не з'являється в ТЦК за повісткою, на неї можуть накласти штраф, який вона зобов'язана буде оплатити. Однак цей штраф можна оскаржити в суді.

Джерело: OBOZ.UA.

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