8 січня православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці.
Раніше було прийнято, щоб 8 січня жінки пекли пироги і частину відносили до церкви як підношення Богородиці.
Собор Пресвятої Богородиці має особливе значення та вважається великим жіночим святом.
У народному календарі 8 січня називався Бабині каші, або Свято повитух і породіль.
У народі 8 січня називали «бабиними кашами», свято присвячене бабкам-повитухам та породіллям.
8 січня прийнято варити каші і пригощати гостей, навіть ходили в гості до жінок, що недавно народили, і приносили їм пироги.
Жінки 8 січня йшли в гості до повитухів, які приймали у них пологи, показували їм дитину, вітали зі святом та дарували подарунки.
У народі 8 січня називали «бабиними кашами», свято присвячене бабкам-повитухам та породіллям.
Що не можна робити 8 січня:
Не можна цього дня купувати мотузки, інакше з родичів хтось може повіситися.
Не можна 8 січня сваритися з близькими - ризикуєте "застрягти" у конфлікті надовго.
Головні прикмети 8 січня:
Якщо завірюха та мороз 8 січня – буде холодне літо.
Сонячний та ясний ранок – до щедрого врожаю проса.
Каша, що пригоріла 8 січня – до снігопаду.
Почути спів синиць – до нічних заморозків.
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