8 січня православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці.

Раніше було прийнято, щоб 8 січня жінки пекли пироги і частину відносили до церкви як підношення Богородиці.

Собор Пресвятої Богородиці має особливе значення та вважається великим жіночим святом.

У народному календарі 8 січня називався Бабині каші, або Свято повитух і породіль.

У народі 8 січня називали «бабиними кашами», свято присвячене бабкам-повитухам та породіллям.

8 січня прийнято варити каші і пригощати гостей, навіть ходили в гості до жінок, що недавно народили, і приносили їм пироги.

Жінки 8 січня йшли в гості до повитухів, які приймали у них пологи, показували їм дитину, вітали зі святом та дарували подарунки.

У народі 8 січня називали «бабиними кашами», свято присвячене бабкам-повитухам та породіллям.

Що не можна робити 8 січня:

Не можна цього дня купувати мотузки, інакше з родичів хтось може повіситися.

Не можна 8 січня сваритися з близькими - ризикуєте "застрягти" у конфлікті надовго.

Головні прикмети 8 січня:

Якщо завірюха та мороз 8 січня – буде холодне літо.

Сонячний та ясний ранок – до щедрого врожаю проса.

Каша, що пригоріла 8 січня – до снігопаду.

Почути спів синиць – до нічних заморозків.

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