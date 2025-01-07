Відповідно до проєкту бюджету на наступний рік, уряд має намір значно оновити систему пенсійного забезпечення, додавши накопичувальну складову до нинішньої солідарної системи.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що реформа дозволить українцям отримувати пенсію не менше ніж 60% від їхнього заробітку, що відповідає європейським стандартам. Вона зазначила, що розмір пенсії залежатиме від суми сплаченого ЄСВ та стажу.

Згідно з проєктом, частина Єдиного соціального внеску буде спрямовуватися на індивідуальні накопичувальні рахунки працівників. Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, що передбачає поетапне введення накопичувальної системи з 1 січня 2026 року. Внески формуватимуться як з ЄСВ, так і з податку на доходи фізичних осіб, починаючи з 1% у перший рік, з подальшим поступовим збільшенням до 3%.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що всі поточні пенсії будуть виплачуватись у повному обсязі. Експертка Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко прогнозує підвищення пенсій у березні 2025 року на 10-12%.

Водночас, вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію також будуть змінені. Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно буде мати не менше 32 років стажу. Для пенсії у 63 роки потрібен стаж від 22 до 32 років, а для пенсії у 65 років — мінімум 22 роки.

На сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн для осіб без необхідного стажу, а середня пенсія згідно з даними Пенсійного фонду на 1 липня 2024 року — 5816 грн. Для порівняння, в країнах Європейського Союзу пенсії суттєво варіюються: від 3000 євро в Люксембурзі до 300 євро в Болгарії.

Згідно з новим законопроєктом, громадянам буде надано можливість здійснювати додаткові добровільні внески на свої накопичувальні рахунки для збільшення розміру майбутньої пенсії. Накоплені кошти будуть інвестуватися з метою захисту від інфляції та примноження пенсійних заощаджень.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.