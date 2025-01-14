На початку літа 2025 року українці можуть чекати суттєве підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Таке прогнозує у соцмережі Facebook голова Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Нові тарифи на електроенергію: прогнози на літо 2025 року

За словами експерта, Міністерство енергетики та НАЕК "Енергоатом" виступають за впровадження ринкових тарифів для населення. Вартість електроенергії розраховується, враховуючи реальні витрати на її виробництво.

Попенко прогнозує, що вже з 1 червня 2025 року тариф може зрости до 6,68 грн за кВт-год, а протягом наступних двох-трьох років — до 9 грн.

«Ще минулого року називалися ціни в межах 6,5–7 грн за кВт-рік як цільовий рівень. Але це були ринкові розрахунки 2023 року. Сьогодні ця цифра перевищила 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф підвищать до 6, 68 грн Надалі, через 2–3 роки, вартість може досягти 9 грн», — каже експерт.

Що входить у ринкову вартість електроенергії?

Станом на початок 2025 року ринкова ціна електроенергії становитиме близько 10 грн за кВт-год, з яких:

5,95 грн — ціна на ринку "на добу вперед";

1,7 грн — витрати на передачу електроенергії;

2,35 грн — податок на додану вартість.

Як змінювалися ціни у 2024 році?

У червні 2024 року тариф зріс з 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-рік, згідно з постановою №632.

Міністерство енергетики пояснило, що старий тариф покривав лише третину реальної вартості електроенергії. Підвищення стало необхідним для відновлення зруйнованої інфраструктури та стабільної роботи енергосистеми країни.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.