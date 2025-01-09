За словами доньки потерпілої, Марини Петренко, її мати звернулася до сервісного центру "Київстар" на вулиці Князя Володимира Великого, 137.

Співробітник компанії "Київстар" ошукав 69-річну пенсіонерку, взявши з неї 1500 гривень за встановлення антивірусу на телефон, нібито для захисту коштів на її банківських картках.

У компанії заявили, що не надають таких послуг і провели розслідування.

Інцидент стався 31 грудня 2024 року в Одесі. За словами доньки потерпілої, Марини Петренко, її мати звернулася до сервісного центру "Київстар" на вулиці Князя Володимира Великого, 137, з проблемою: її телефон не міг розпізнати SIM-карту оператора. Співробітник компанії на ім'я Євгеній заявив, що у телефоні є вірус, і запропонував терміново встановити антивірус за 1500 гривень, попередивши, що без цього всі гроші з банківських карток жінки можуть бути виведені.

Марина Петренко звернулася до того ж співробітника через два дні, аби з'ясувати необхідність цієї процедури. Вона була впевнена, що її матір залякали з метою виманити гроші. Коли вона попросила поговорити з керівником сервісного центру, їй відповіли, що той у відпустці, а повернення коштів відмовилися здійснити.

Донька жінки звернулася до гарячої лінії "Київстар", де їй пояснили, що компанія не надає послуг із захисту мобільних пристроїв від вірусів, і тому співробітник не мав права пропонувати таку послугу. Після публікації інциденту в соцмережах компанія визнала свою помилку і повернула гроші жінці.

"Знайшли маму керівництво, самі зателефонували, вибачилися, повернули гроші. Євгенія обіцяли покарати. Сказали, що не хочуть псувати своєї репутації, просили видалити публікації з усіх пабліків. Але я цього не робитиму! Сподіваюся, що хоч мала частина людей прочитає це і не потрапить у цю пастку", – резюмувала Марина Петренко.

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