Сотрудник компании "Киевстар" обманул 69-летнюю пенсионерку, взяв из нее 1500 гривен за установку антивируса на телефон якобы для защиты средств на ее банковских карточках.

В компании заявили, что не оказывают таких услуг и провели расследование.

Инцидент произошел 31 декабря 2024 в Одессе. По словам дочери потерпевшей, Марины Петренко, ее мать обратилась в сервисный центр "Киевстар" на улице Князя Владимира Великого, 137, с проблемой: ее телефон не мог распознать SIM-карту оператора. Сотрудник компании по имени Евгений заявил, что в телефоне есть вирус, и предложил срочно установить антивирус за 1500 гривен, предупредив, что без этого все деньги с банковских карт женщины могут быть выведены.

Марина Петренко обратилась к тому же сотруднику через два дня, чтобы выяснить необходимость этой процедуры. Она была уверена, что ее мать запугали с целью выманить деньги. Когда она попросила поговорить с руководителем сервисного центра, ей ответили, что тот в отпуске, а возврат средств отказались осуществить.

Дочь женщины обратилась к горячей линии "Киевстар", где ей объяснили, что компания не предоставляет услуг защиты мобильных устройств от вирусов, и поэтому сотрудник не имел права предлагать такую ​​услугу. После публикации инцидента в соцсетях компания сочла свою ошибку и вернула деньги женщине.

"Нашли маму руководство, сами позвонили по телефону, извинились, вернули деньги. Евгения обещали наказать. Сказали, что не хотят портить свою репутацию, просили удалить публикации со всех пабликов. Но я этого не буду делать! Надеюсь, что хоть малая часть людей прочтет это и не попадет в эту ловушку", – резюмировала Марина Петренко.

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