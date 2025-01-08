Астролог каже, що один знак зодіаку зазнає серйозного випробування з боку Всесвіту у 2025 році.

2025 принесе кілька цікавих зрушень для одного знака Зодіаку , багато зовнішні планети будуть змінювати знаки, а на горизонті буде багато ретроградних рухів.

Це інтенсивні транзити, які, на думку одного астролога, підданий конкретний знак зодіаку низці випробувань з боку Всесвіту.

Астролог попередив, що у 2025 році Овна чекає на серйозне випробування з боку Всесвіту.

Сатурн в Овні — вимогливе становище для Сатурна, оскільки Овен, зазвичай, хоче почуватися вільним і незалежним, і він фокусується на багатьох речах одночасно, тоді як Сатурн вимагає структури.

Однак Овен, як і раніше, є кардинальним становищем і багато в чому схожий зі своїм колегою по кардинальному знаку Козерогом.

Головна відмінність у тому, що Овну потрібно змагатись, щоб продовжувати відчувати цю іскру. Як тільки Овен втрачає натхнення і мотивацію продовжувати досягати своїх цілей, він здається і зосереджується на чомусь іншому.

Ось чому Сатурн в Овні може бути складним для кардинальних знаків, особливо Овна, тому що Сатурн спонукає нас заземлятися, бажаючи одночасно звільнитися. Двоїстість Сатурна в Овні робить його цікавим.

Незважаючи на труднощі, Овнам не слід втрачати на увазі свої цілі.

Не здавайтеся — упертеся.

Пошук мотивації для підтримки цього полум'я та набуття терпіння можуть стримувати Овна, оскільки вони відомі своїми імпульсивними діями та потребою в миттєвому отриманні результатів.

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