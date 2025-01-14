Щорічно власники нерухомості сплачують податок на «зайві квадрати» — площу, і ставку нараховують на квадратні метри житла понад встановлені норми.

Хоча деякі категорії громадян мають пільги, більшість повинна платити податок, пише сайт Новини.LIVE.

У 2025 році українці платять податок за 2024 рік. Податок нараховують на площу об’єкту, що перевищує встановлені норми для кожного типу приміщення:

60 кв.м — для квартир;

120 кв.м — для будинків;

180 кв.м — для інших видів нерухомості.

Ставка податку залежить від регіону, але не може перевищувати 1,5% від вартості квадратного метра. У 2025 році за мінімальної зарплати 7100 грн максимальна ставка становить 106,50 грн за м². Для прикладу, якщо квартира має площу 72 кв.м, дані будуть: (72 - 60) * 106,50 = 1278 грн.

Хто звільнений від податку

Від сплати звільняються:

багатодітні сім'ї;

матері-одиначки, що виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

учасники АТО/ООС;

заклади освіти та релігійні організації.

Також не платять власники нерухомості в зонах бойових дій або тимчасової окупації, а також ті, чий житловий фонд пошкоджений війною.

Коли треба платити

Податкові органи надсилають повідомлення до 1 липня. Власники мають 60 днів для сплати. За порушення термінів передбачені штрафи: 10% від суми, якщо затримка до 30 днів, та 20% після. Тому важливо сплачувати податок вчасно, щоб уникнути додаткових витрат.

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