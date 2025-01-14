Ежегодно владельцы недвижимости платят налог на «лишние квадраты» — площадь, и ставку начисляют на квадратные метры жилья сверх установленных норм.

Хотя некоторые категории граждан имеют льготы, большинство должны платить налог, пишет сайт Новости.LIVE.

В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. Налог начисляется на площадь объекта, превышающую установленные нормы для каждого типа помещения:

60 кв.м – для квартир;

120 кв.м – для домов;

180 кв.м – для других видов недвижимости.

Ставка налога зависит от региона, но не может превышать 1,5% от стоимости квадратного метра. В 2025 году при минимальной зарплате 7100 грн. максимальная ставка составляет 106,50 грн. будут: (72 – 60)*106,50 = 1278 грн.

Кто освобожден от налога

От уплаты освобождаются:

многодетные семьи;

матери-одиночки, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;

участники АТО/ООС;

учебные заведения и религиозные организации.

Также не платят владельцы недвижимости в зонах боевых действий или временной оккупации, а также те, чей жилищный фонд поврежден войной.

Когда нужно платить

Налоговые органы посылают сообщения до 1 июля. У владельцев есть 60 дней для оплаты. За нарушение сроков предусмотрены штрафы: 10% от суммы, если задержка до 30 дней и 20% после. Поэтому важно уплачивать налог вовремя во избежание дополнительных расходов.

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