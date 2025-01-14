Ежегодно владельцы недвижимости платят налог на «лишние квадраты» — площадь, и ставку начисляют на квадратные метры жилья сверх установленных норм.
Хотя некоторые категории граждан имеют льготы, большинство должны платить налог, пишет сайт Новости.LIVE.
В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. Налог начисляется на площадь объекта, превышающую установленные нормы для каждого типа помещения:
60 кв.м – для квартир;
120 кв.м – для домов;
180 кв.м – для других видов недвижимости.
Ставка налога зависит от региона, но не может превышать 1,5% от стоимости квадратного метра. В 2025 году при минимальной зарплате 7100 грн. максимальная ставка составляет 106,50 грн. будут: (72 – 60)*106,50 = 1278 грн.
Кто освобожден от налога
От уплаты освобождаются:
многодетные семьи;
матери-одиночки, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;
участники АТО/ООС;
учебные заведения и религиозные организации.
Также не платят владельцы недвижимости в зонах боевых действий или временной оккупации, а также те, чей жилищный фонд поврежден войной.
Когда нужно платить
Налоговые органы посылают сообщения до 1 июля. У владельцев есть 60 дней для оплаты. За нарушение сроков предусмотрены штрафы: 10% от суммы, если задержка до 30 дней и 20% после. Поэтому важно уплачивать налог вовремя во избежание дополнительных расходов.
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