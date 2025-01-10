Багато кваліфікованих кадрів виїхали за кордон, що створило кадровий дефіцит.

Міністерство економіки України пропонує внести до Трудового кодексу зміни, які надають роботодавцям більше повноважень, зокрема щодо моніторингу переписки працівників.

Відповідні поправки вже складені в проекті нового Трудового кодексу, який був підготовлений відомством на 2025 рік.

Згідно з документом, роботодавці повинні відслідковувати робочу кореспонденцію співробітників, а також документи, створені або використані ними в процесі виконання трудових обов'язків. Проте важливо, що моніторинг буде використовуватися як останній засіб контролю, якщо інші методи не дають результату.

Проект закону також вимагає, щоб роботодавці попереджали людей про появу моніторингу та обгрунтовувати його доцільність.

Згідно з документом, моніторинг робочої кореспонденції та документи, створені на технічних пристроях, що застосовуються для виконання трудових обов'язків, не повинні порушувати права працівників на особисте та сімейне життя.

Ринок праці в Україні зазнає значних зміни через війну з Росією. Багато кваліфікованих кадрів виїхали за кордон, що створило кадровий дефіцит. Водночас ті українці, які залишилися, прагнуть отримувати не менше, ніж до війни, а також активно освоюють нові професії для підвищення рівня доходів.

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