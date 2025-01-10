11 січня за новим церковним календарем згадують преподобного Феодосія Великого.

Православне свято 11 січня (24 січня за старим стилем) – день пам'яті преподобного Феодосія Великого, одного із засновників чернецтва.

Вважалося, що 11 січня вся сім'я повинна зібратися за столом, щоб кожен член буде щасливий цілий рік.

Також наші пращури вірили, що після свят потрібно спробувати вигнати нечисту силу, яка могла влаштовувати сильні морози.

Надійним способом позбутися нечисті було попаритися у лазні 11 січня.

Слов'яни також розпалювали багаття біля будинку та вірили, що до житла, де горить вогонь, нечиста сила не наблизиться.

11 січня намагалися берегти дітей та приділяти їм увагу, наприклад, розповідали казки, загадували загадки.

Що заборонено робити 11 січня?

Згідно з повір'ями, 11 січня небезпечно мерзнути, бо обов'язково захворієш, тому цього дня одягалися тепліше.

Вважалося, що верхній одяг із натурального хутра може відлякати нечисті сили.

Наші пращури 11 січня намагалися не гуляти на самоті, тим більше в безлюдних місцях.

Не можна було нікому бажати здоров'я - наші пращури говорили, що може все трапитися навпаки.

Уникайте конфліктів, не скаржтеся на життя і не беріть участь у суперечках 11 січня.

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