Узнайте, какой церковный праздник отмечают 11 января по новому стилю.

11 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феодосия Великого.

Православный праздник 11 января (24 января по старому стилю) - день памяти преподобного Феодосия Великого, одного из основателей монашества.

Считалось, что11 января вся семья должна собраться за столом, чтобы каждый член будет счастлив круглый год.

Также наши предки верили, что после праздников нужно попытаться изгнать нечистую силу, которая могла устраивать сильные морозы.

Надежным способом избавиться от нечисти было попариться в бане 11 января.

Славяне также разжигали костер возле дома и верили, что к жилью, где горит огонь, нечистая сила не приблизится.

11 января старались беречь детей и уделять им внимание, например, рассказывали сказки, загадывали загадки.

Что запрещено делать 11 января?

Согласно поверьям, 11 января опасно мерзнуть, потому что обязательно заболеешь, поэтому в этот день одевались потеплее.

Считалось, что верхняя одежда из натурального меха може отпугнуть нечистые силы.

Наши предки 11 января старались не гулять в одиночестве, тем более в безлюдных местах.

Нельзя было никому желать здоровья - наши предки говорили, что может все случиться наоборот.

Избегайте конфликтов, не жалуйтесь на жизнь и не участвуйте в спорах 11 января.

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