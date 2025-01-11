Дії ЗСУ у Курській області стали одним із найзначніших успіхів України за останній рік.

Українські Збройні сили не прагнуть захоплення Курської атомної електростанції.

Таку думку висловив ветеран АТО, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телеканалу «Київ 24», відповідаючи на запитання щодо можливості операцій у районі міста Курчатів Курської області.

"Наша мета — продемонструвати неспроможність російської армії та "пов'язати" їхні сили, щоб показати, що вони не здатні вибити нас навіть зі своєї території. Атомна станція нам абсолютно не потрібна, адже це несе колосальні ризики. Якщо вони, відступаючи, вибухнуть станцію, відповідальність можуть спробувати покласти на нас", - наголосив Дикий.

Аналітик зазначив, що дії ЗСУ у Курській області стали одним із найзначніших успіхів України за останній рік. Після звільнення Харківської та Херсонської областей восени 2022 року поточна операція демонструє не лише військові, а й політичні здобутки.

За словами Дикого, незважаючи на скупчення у регіоні близько 60 тисяч російських солдатів та залучених найманців, включаючи корейських бійців, українські захисники чисельністю близько 10 тисяч успішно утримували позиції із серпня 2023 року.

Дикий підкреслив, що дії ЗСУ у Курській області підривають міф про "непереможну армію Росії", який активно підтримується російською пропагандою.

"Інформаційні війська Кремля працюють ефективніше, ніж реальні військові, і міф про непереможність російської армії - важливий елемент їхньої пропаганди. Але наші успіхи в Курській області обнуляють цей міф", - підсумував аналітик.

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