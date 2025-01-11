Действия ВСУ в Курской области стали одним из самых значимых успехов Украины за последний год.

Украинские Вооруженные силы не стремятся к захвату Курской атомной электростанции.

Такое мнение высказал ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий в эфире телеканала «Киев 24», отвечая на вопрос о возможности операций в районе города Курчатов Курской области.

"Наша цель — продемонстрировать несостоятельность российской армии и "связать" их силы, чтобы показать, что они не способны выбить нас даже со своей территории. Атомная станция нам абсолютно не нужна, ведь это несет колоссальные риски. Если они, отступая, взорвут станцию, ответственность могут попытаться возложить на нас", — подчеркнул Дикий.

Аналитик отметил, что действия ВСУ в Курской области стали одним из самых значимых успехов Украины за последний год. После освобождения Харьковской и Херсонской областей осенью 2022 года текущая операция демонстрирует не только военные, но и политические достижения.

По словам Дикого, несмотря на скопление в регионе около 60 тысяч российских солдат и привлеченных наемников, включая корейских бойцов, украинские защитники численностью около 10 тысяч успешно удерживали позиции с августа 2023 года.

Дикий подчеркнул, что действия ВСУ в Курской области подрывают миф о "непобедимой армии России", который активно поддерживается российской пропагандой.

"Информационные войска Кремля работают эффективнее, чем реальные военные, и миф о непобедимости российской армии — важный элемент их пропаганды. Но наши успехи в Курской области обнуляют этот миф", — заключил аналитик.

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