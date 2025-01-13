Троє осіб з підрядної компанії, яка забезпечувала ремонтні роботи для КП "Київміськсвітло", незаконно заволоділи понад 1,1 млн гривень.

Як повідомила Київська міська прокуратура 9 січня, йдеться про корупційну схему, яка виникла ще в 2021 році.

Зловживання відбулося при проведенні ремонту в будівлях, розташованих на вулиці Машинобудівній у Солом'янському районі столиці.

У 2011 році КП "Київміськсвітло" та підрядна організація, яка виграла тендер, уклали договори на капітальний ремонт приміщення комунального підприємства. За умовами контракту кошти було перераховано з міського бюджету.

Однак результати судово-економічної та судово-товарознавчої експертиз виявили значну розбіжність між фактично витраченими вартістю і якістю виконаних робіт та матеріалів. Загальна сума збитків становить близько 1,4 млн гривень.

Проти засновника, директора та бухгалтера компанії було направлено позовний акт до суду. Водночас матеріали щодо представника директора КП "Київміськсвітло", які наразі перебувають на службі в Збройних силах України, були видані в окремому провадженні. Розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено.

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