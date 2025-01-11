Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) не лише не знімає відповідальності з водія, а й може призвести до додаткових юридичних наслідків.

Як повідомили у Патрульній поліції Київської області, такі дії можуть тягнути за собою штраф або навіть позбавлення водійських прав.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до п. 2.10 Правил дорожнього руху України, водій, який став учасником ДТП, зобов'язаний:

негайно зупинити транспортний засіб

залишатися на місці події

не переміщати автомобіль чи предмети, що мають відношення до аварії

Порушення цих вимог карається згідно з ч. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що може призвести до штрафу в розмірі 3400 гривень або позбавлення права керувати транспортними засобами на термін від 1 до 2 років.

Дотримання цих правил не тільки допоможе уникнути додаткових санкцій, але й сприятиме справедливому та об'єктивному розгляду інциденту.

Також варто зазначити, що випадки відмови у виплатах за полісом автоцивілки є досить рідкісними, оскільки законодавство України чітко визначає умови для таких рішень. Страхова компанія може відмовити в компенсації лише за наявності обставин, передбачених Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

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