Українські міськгази почали стягувати борги за доставку газу навіть із тих громадян, які через війну були змушені виїхати за кордон.

Про це свідчить результат судової справи Володимир-Волинського міського суду, передає Oboz.ua.

Чоловік, який разом із родиною поїхав до Італії ще у 2022 році, звернувся до суду з вимогою скасувати стягнення заборгованості за доставку газу розміром 3,87 тисячі гривень. Попри те, що родина не користувалася газом, оператор газорозподільної системи, компанія "Волиньгаз", продовжував нараховувати плату.

Чому нараховують плату за відсутності споживання?

Судові матеріали вказують, що «Волиньгаз» визначав плату за доставку газу, обґрунтовуючи обсяги споживання за попередній «газовий рік» — з жовтня 2021-го по вересень 2022 року. До переїзду за кордон родиною використано 1,52 тисячі кубометрів газу. Відтак, у 2023 році компанія розрахувала щомісячний обсяг поставок, виходячи із середнього споживання, — 126,6 кубометра.

«Незважаючи на нульові показники лічильника, плата нараховується за так звані розрахункові обсяги газу, які не відповідають фактичному споживанню», — йдеться в рішенні суду.

У суді також нагадали, що відсутність споживання не звільняє від зобов'язань за договором розподілу газу. Єдиним способом уникнути нарахувань є розірвання договору й відключення газопостачання.

Як діяти, щоб уникнути боргів

Ситуація показала, що автоматична пролонгація договору газопостачання зобов'язує споживачів сплачувати за доставку, навіть якщо вони фізично не користуються газом. Для уникнення подібних проблем юристи радять:

Розірвати договір із оператором у разі тривалого виїзду за кордон.

Відключити газ, звернувшись до місцевого оператора газорозподілу.

Суд визнав чоловіка винним у неплаті за доставку, тому українські біженці, які залишили свої домівки, мають зважати на подібні юридичні нюанси.

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