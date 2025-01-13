Следовательно, в 2023 году компания рассчитала ежемесячный объем поставок исходя из среднего потребления 126,6 кубометра.

Украинские горгазы начали взимать долги за доставку газа даже с тех граждан, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу.

Об этом свидетельствует результат судебного дела Владимиро-Волынского городского суда, передает Oboz.ua.

Мужчина, который вместе с семьей уехал в Италию еще в 2022 году, обратился в суд с требованием отменить взыскание задолженности за доставку газа в размере 3,87 тысячи гривен. Несмотря на то, что семья не пользовалась газом, оператор газораспределительной системы, компания Волыньгаз, продолжал начислять плату.

Почему начисляют плату при отсутствии потребления?

Судебные материалы указывают, что Волыньгаз определял плату за доставку газа, обосновывая объемы потребления за предыдущий «газовый год» — с октября 2021 по сентябрь 2022 года. До переезда за границу семьей использовано 1,52 тысяч кубометров газа. Следовательно, в 2023 году компания рассчитала ежемесячный объем поставок исходя из среднего потребления — 126,6 кубометра.

"Несмотря на нулевые показатели счетчика, плата начисляется за так называемые расчетные объемы газа, не соответствующие фактическому потреблению", - говорится в решении суда.

В суде также напомнили, что отсутствие потребления не освобождает от обязательств по договору распределения газа. Единственным способом избежать начислений является расторжение договора и отключение газоснабжения.

Как действовать, чтобы избежать долгов

Ситуация показала, что автоматическая пролонгация договора газоснабжения обязывает потребителей платить за доставку, даже если физически не пользуются газом. Во избежание подобных проблем юристы советуют:

Разорвать договор с оператором в случае длительного выезда за границу.

Отключить газ, обратившись к местному оператору газораспределения.

Суд признал мужчину виновным в неплатеже за доставку, поэтому украинские беженцы, покинувшие свои дома, должны учитывать подобные юридические нюансы.

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