Законопроєкт уряду, який мав би скасувати право прокурорів виходити на пенсію з таким мінімумом стажу за наявності інвалідності, досі не ухвалений у другому читанні.

Попри численні скандали щодо призначення пенсій прокурорам на основі статусу особи з інвалідністю, ситуація не призвела до системних змін.

Нові прокурори з інвалідністю, які через суди вимагають пенсію при лише 10 роках стажу (і лише нещодавно досягнувши 30 років), продовжують з'являтися навіть у 2025 році.

Законопроєкт уряду, який мав би скасувати право прокурорів виходити на пенсію з таким мінімумом стажу за наявності інвалідності, досі не ухвалений у другому читанні.

Судові позови проти Пенсійного фонду також продовжують вигравати судді, які завдяки колегам отримують мільйони гривень від ПФУ заднім числом. Хоч уряд і запровадив обмеження на великі пенсії, це рішення також можуть скасувати через суди, як це вже відбувалося з обмеженням розміру пенсій у 10 прожиткових мінімумів. Найбільше прокурорів з інвалідністю виявили у Хмельницькій (29%) та Черкаській (27%) областях.

Здається, що зміни зачепили лише обласне керівництво. Прокурори з інвалідністю продовжують працювати, а питання порушень при отриманні статусу особи з інвалідністю все ще потребує додаткового розслідування.

І найголовніше — не відбулося суттєвих законодавчих змін. Прокурори, як і раніше, можуть виходити на пенсію раніше та отримувати значні суми, паралельно працюючи.

Проблема також стосується відсутності посад у низці регіонів через пенсійних прокурорів. У жовтні 2024 року був звільнений очільник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, якого замінили на прокурора без інвалідності — Ігоря П'ятковського. Він наразі не отримує пенсію і не оформлює інвалідність, як і його заступник, 40-річний Олександр Самбір. Водночас більшість керівників окружних прокуратур в Хмельницькій області мають пенсії, часто в розмірі десятків тисяч гривень, і отримували їх до досягнення 40 років.

В Україні пенсії вже обмежені розміром 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн), однак ці обмеження регулярно скасовуються в судах. На сьогодні вже прийнято близько 600 тис. рішень щодо перерахунку пенсій, де частина з них скасовує обмеження на максимальний розмір пенсії.

Нові урядові обмеження на спеціальні пенсії також можуть бути скасовані через суди. У 2024 році на "спеціальні" пенсії було витрачено 119,3 млрд грн, що могло б бути використано для підвищення пенсій в Україні до рівня не нижчого за фактичний прожитковий мінімум (приблизно 6 тис. грн).

Джерело: OBOZ.UA

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