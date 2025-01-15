Поки обговорення та розбіжності продовжуються, Григорій Решетник висловив упевненість, що пара пройде через цей етап і зуміє зберегти свої стосунки.

Український ведучий Григорій Решетник відреагував на недавній скандал, який спалахнув між героєм шоу «Холостяк-13» Олександром Терном та переможницею цього сезону Інною Белень.

Все почалося з розбіжностей з приводу російської мови, які спричинили сварку пари.

Інна Белень дала інтерв'ю, в якому висловила підтримку російськомовним українцям, заявивши, що не варто силоміць змушувати людей переходити українською мовою.

Натомість вона запропонувала принцип «лагідної українізації». Така позиція не сподобалася Олександру Терну, котрий категорично проти використання російської мови в Україні. Він підкреслив, що для нього важливо відмовитися від усього, що пов'язано з Росією, і зазначив, що його вразили висловлювання коханої.

Пара обговорила це питання наодинці, але, незважаючи на це, Терен вирішив публічно поділитися своєю думкою, що викликало подальшу напругу. Білень, у свою чергу, звинуватила його в тому, що він виніс їхню особисту сварку на публіку, що було для неї болісно. Вона відчула себе незахищеною, бо після його посту на неї посипалися гнівні коментарі.

Ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетник не побачив у цьому скандалі серйозної проблеми. На його думку, розбіжності між Інною та Олександром — це звичайна дискусія двох людей, які намагаються зрозуміти одне одного. Решетник упевнений, що вони зможуть порозумітися і що їхні стосунки продовжать розвиватися.

"Це нормально, коли дві особи, будуючи стосунки, висловлюють свої погляди, обговорюють ті чи інші теми, дискутують і намагаються знайти спільний знаменник. Тому що до зустрічі партнера у кожного з нас був свій особистий досвід, дитинство та шлях зростання, своє бачення життя . А коли ти будуєш сім'ю чи стосунки, бажано, щоб ці цінності збігалися та мали одне спільне і мали одне спільне бачення та мету”, - запевнив Решетник.

Останні новини України:

Бойфренд Лесі Нікітюк різко відповів на критику відпочинку у Буковелі.

The Hardkiss із Саніною потрапили у скандал, скасувавши концерт в Україні.

Горбунов виправдав Потапа за його втечу за кордон.