Український військовий морпіх Дмитро Бабчук, відомий як бойфренд популярної телеведучої Лесі Нікітюк, відверто розповів про те, хто "профінансував" його відпочинок на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області.

Деталями він поділився через Instagram-сторіс, чим викликав активне обговорення у мережі.

Дмитро натякнув, що витрати на поїздку взяла на себе його кохана. Під фото, де пара знята у гірськолижних костюмах.

"Якщо жінка тебе любить, вона ніколи не скаже, що в неї немає грошей тебе звозити в гори", - зауважив чоловік. Ця публікація стала відповіддю на критику у мережі, де їхні стосунки обговорюють із особливою увагою.

Деякі користувачі соціальних мереж звинувачували Бабчука в тому, що він нібито користується фінансовою підтримкою Нікітюк, яка старша за його віком. У відповідь на такі закиди Дмитро з часткою сарказму наголосив, що справжнє кохання не залежить від матеріального становища.

Сміливий жест морпіха викликав неоднозначні коментарі: одні підтримують його прямоту та чесність, інші продовжують ставити під сумнів щирість стосунків.

Леся Нікітюк поки не коментувала цю заяву, проте їхнє спільне фото з відпочинку говорить саме за себе — пара проводить час із задоволенням, не звертаючи уваги на критику.

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