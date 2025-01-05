Український гурт The Hardkiss офіційно повідомив про відміну свого концерту в НСК "Олімпійський", який мав відбутися 18 червня 2025 року.

Це рішення стало остаточним після неодноразових перенесення шоу, проте користувачі мережі відразу ж висловили своє невдоволення.

У заяві на офіційній сторінці гурту в Instagram музиканти пояснили, що до цього рішення привели кілька факторів: продовження військового стану, неможливість використання стадіону, втрата актуальності події та оголошена гастрольна пауза.

"Концерт The Hardkiss в НСК "Олімпійський" офіційно скасовано. Ми змушені були ухвалити це рішення з низки причин: продовження військового стану, не функціонування стадіону, втрата актуальності події, а також гастрольну паузу самої групи. Більшість повернень за квитки вже проведено, процес триває", - йдеться у заяві.

Оголошення викликало бурхливе обговорення у мережі. Багато коментаторів висловили розчарування та звинуватили групу в тому, що скасування пов'язане з відсутністю її учасників в Україні:

"Важко повірити у щирість виправдань, враховуючи, що гурт продовжує гастролі за кордоном; Олімпійський не працює, але це не пояснює, чому всі концерти проходять лише за кордоном; Тобто, що зрадники втекли за кордон ніхто не писатиме писати; Здається, причина скасування криється не в стадіоні, а в тому, що гурт давно не перебуває в Україні; пояснень ми отримуємо формальні відмовки".

Незважаючи на заяви гурту про тимчасову паузу, користувачі звернули увагу, що концерти The Hardkiss продовжуються за кордоном. Цей факт викликав особливо гостру реакцію, оскільки фанати чекали на виступи саме в Україні.

У мережі також нагадали, що чоловіча половина гурту вже давно не в країні і не дивно, що концерт "раптово" скасували.

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