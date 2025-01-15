Ці зміни передбачають не лише підвищення штрафів, але й створення більш жорстких умов для порушників.

Для українців хочуть посилити покарання за дітей - детальніше про це розповів омбудсмен - він пропонує карати українців штрафами на сотні тисяч гривень.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав законодавців ужити радикальних заходів для боротьби з продажем алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім.

Згідно з інформацією Національної поліції, з 1 січня по 30 жовтня 2024 року було складено 2 655 адміністративних протоколів за продаж алкоголю та сигарет неповнолітнім. Це вказує на недостатню ефективність чинних обмежень і недостатній рівень відповідальності продавців, які порушують закон.

Наразі продавці, які здійснюють продаж алкоголю та тютюнових виробів дітям, можуть бути оштрафовані на суму від 6 800 до 13 600 грн (400–800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Однак ці штрафи не відповідають серйозним наслідкам для здоров'я дітей і, за словами експертів, не стимулюють дотримання закону.

Дмитро Лубінець пропонує внести зміни до законодавства та збільшити штрафи за порушення до 51 000–255 000 грн (від 3 000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Ці зміни передбачають не лише підвищення штрафів, але й створення більш жорстких умов для порушників.

Багато торгових точок нехтують законом, оскільки отримані прибутки перевищують ризики штрафів. Збільшення штрафів зробить такі порушення економічно невигідними.

Очікується, що підвищення штрафів матиме кілька позитивних наслідків:

Зниження кількості випадків продажу алкоголю та тютюну дітям.

Підвищення відповідальності продавців і власників торгових точок.

Формування суспільної свідомості, де здоров'я дітей є пріоритетом.

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