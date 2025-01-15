Эти изменения предполагают не только повышение штрафов, но и создание более жестких условий для нарушителей.

Для украинцев хотят ужесточить наказание за детей – подробнее об этом рассказал омбудсмен – он предлагает наказывать украинцев штрафами на сотни тысяч гривен.

Уполномочия Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал законодателей принять радикальные меры по борьбе с продажей алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

Согласно информации Национальной полиции, с 1 января по 30 октября 2024 было составлено 2 655 административных протоколов за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Это указывает на недостаточную эффективность действующих ограничений и недостаточный уровень соответствия продавцов, нарушающих закон.

В настоящее время продавцы, осуществляющие продажу алкоголя и табачных изделий детям, могут быть оштрафованы на сумму от 6 800 до 13 600 грн (400–800 тысяч рублей). Однако эти штрафы не отвечают серьезным последствиям для здоровья детей и, по словам экспертов, не стимулируют соблюдение закона.

Дмитрий Лубинец предлагает внести изменения в законодательство и увеличить штрафы за нарушение до 51 000–255 000 грн (от 3 000 до 15 000 тысяч рублей). Эти изменения предполагают не только повышение штрафов, но и создание более жестких условий для нарушителей.

Многие торговые точки пренебрегают законом, поскольку полученные прибыли превышают риски штрафов. Увеличение штрафов сделать такие нарушения экономически невыгодными.

Ожидается, что повышение штрафов будет иметь несколько положительных последствий:

Снижение количества случаев продаж алкоголя и табака детям.

Повышение соответствия продавцов и владельцев торговых точек.

Повышение соответствия продавцов и владельцев торговых точек. Формирование общественного сознания, где здоровье детей является приоритетом.

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